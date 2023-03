KV Mechelen-speler leeft enorm mee met ex-club en trekt conclusie voor seizoenseinde: "Ik begrijp hun woede"

Een ontmoeting met een ex-club is altijd bijzonder, zeker als de emoties hoog oplopen. KV Mechelen trok aan het langste eind na het duel met STVV. Dimitri Lavalée was uiteraard blij, maar toonde ook empathie voor zijn voormalige ploegmaats.

Die waren niet te spreken over de in de slotfase toegewezen strafschop. "Ik begrijp hun woede. Zonde als zo'n match beslist wordt door handspel in de zestien meter. Wij zijn natuurlijk tevreden, want daardoor konden we scoren en de drie punten pakken. Maar ik begrijp hun frustratie en ontgoocheling", aldus Lavalée. "Op het moment zelf had ik niets gezien. Vele spelers vroegen elkaar wat de reden kon zijn van de VAR-tussenkomst."

Een denderende wedstrijd was het overigens allerminst. "Sint-Truiden is een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Een goed georganiseerde ploeg, die goed verdedigt. Een detail was beslissend in deze gesloten match. De coach zei aan de rust dat we te ver van onze man zaten in de duels en tweede ballen. Hij wilde dat we meer opbouwden. Zo hebben we ook meer stilstaande fases afgedwongen en daar komt ook de penalty uit voort."

Top acht nog mogelijk

Hoe kijkt Lavalée nu naar de situatie van KV Mechelen in de rangschikking? "Als we de drie punten van de gestaakte match in Charleroi erbij krijgen, hebben we 36 punten. We kunnen dus wel zeggen dat we gered zijn. Er zijn nog vijf matchen te spelen. We gaan elke keer spelen om te winnen, de top acht is nog mogelijk. Als competitiebeest wil ik elke match winnen."