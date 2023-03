STVV heeft shortlist klaar voor opvolging Hollerbach en maakt verrassende keuze

Bernd Hollerbach gaf begin dit jaar aan na dit seizoen te stoppen als trainer van STVV. De club wil snel een opvolger aanstellen.

De zoektocht voor een nieuwe coach is volop bezig, zo laat het Japanse CEO Takayuki Tateishi weten. En de aanstelling van de opvolger van Hollerbach zal niet lang op zich laten wachten.

“We hebben een shortlist met ongeveer tien kandidaten. Die zijn we één voor één aan het analyseren. In april willen we de nieuwe coach voorstellen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Verrassend is dat het niet hoe dan ook een buitenlander wordt, zo laat de CEO weten. “We hebben in heel Europa gezocht. Ja, er staan ook Belgen op de lijst. Een coach die de Belgische competitie kent is een pluspunt, maar geen must. Op die manier willen we ons niet beperken.”