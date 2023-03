STVV opnieuw benadeeld door de VAR: "Hoop dat we dat niet moeten doen"

STVV voelde zich serieus bekocht op bezoek bij KV Mechelen. Een VAR-interventie die niemand echt snapt zorgde ervoor dat de bal op de stip ging.

Voorzitter David Meekers van STVV kan nog altijd geen begrip opbrengen voor de beslissing van de VAR en de scheidsrechter in het duel met KV Mechelen. Niemand van STVV zag in die fase een overtreding, zelfs de aanhang van KV Mechelen niet.

“Dat het VAR-busje zich in Tubeke geroepen voelt om op zo'n moment de aandacht naar zich toe te trekken, dat krijg je aan geen enkele voetballiefhebber uitgelegd”, zegt Meekers bij Het Nieuwsblad. “Dit VAR-incident is extreem frustrerend voor iedereen binnen de STVV-familie.”

STVV schreef al een open brief na een rode kaart voor Koita tegen KAA Gent. Er volgde een gesprek met de mensen van de voetbalbond, maar voor STVV mag het niet bij woorden blijven. “Ik hoop dat we niet onze toevlucht moeten nemen tot het wraken van scheidsrechters, dat is een straatje zonder eind. Maar dan moet het niveau van de VAR echt opgekrikt worden.”

Veel tijd is er niet volgens Meekers, want de competitie zit in een cruciale fase. Vanaf de volgende speeldag moet het helemaal in orde zijn.