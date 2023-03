VAR krijgt er weer van langs, Hollerbach praat enkel met schrijvende pers: "De VAR maakt de scheidsrechter kapot"

Jawel, het is weer zover: de VAR krijgt er zwaar van langs. Deze keer is Bernd Hollerbach niet te spreken over een VAR-tussenkomst.

De coach van STVV weigerde te spreken voor de tv-camera's, maar zakte wel af naar de persconferentie na de wedstrijd bij KV Mechelen. Daar hield de Duitser zijn analyse wel heel erg kort. "De spelers hebben de match niet beslist. Daar ben ik niet tevreden over. Dankuwel."

Wim Smet floot in het slot strafschop nadat VAR Nathan Verboomen vaststelde dat de bal de elleboog van Hara raakte. Terwijl niemand door had dat er iets aan de hand was. "De scheidsrechter had niets gezien, bij Mechelen hadden ze niets gezien. Dan laat onze vriend Nathan Verboomen zich gelden. We hebben een goede relatie met hem", aldus een cynische Hollerbach. "Het was hetzelfde als bij die rode kaart tegen Gent."

Verwijzing naar fase met Koita

Verboomen gaf toen als scheidsrechter Koita een rode kaart, waar ook veel ophef over was. Ook de fase in Mechelen zal nog even nazinderen. "De bal veranderde niet van richting. Het is zonde. Het was duidelijk dat er niet moest ingegrepen worden. Waarom is dat nodig in een wedstrijd waarin niemand misbaar maakt? Er is een groot probleem met de VAR, het komt te dikwijls voor."

"De VAR maakt de scheidsrechter kapot", stelt Hollerbach zelfs. "Als de VAR die beslissingen neemt, heb je eigenlijk geen scheidsrechter nodig. Zo wil je niet dat een scheidsrechter de wedstrijd leidt. Dit is niet enkel in onze wedstrijden een probleem, maar in de hele competitie. Het is altijd hetzelfde: er worden verkeerde beslissingen genomen en op maandag zegt het Referee Department dat ze verkeerd zijn. Daar blijft het bij."