KAA Gent zal tevreden zijn: invaller Ito brengt fameuze comeback STVV op gang en zadelt KV Mechelen op met kater

Wie wil er écht nog voor gaan? Dat zal in de Europe Play-offs wellicht het meest de doorslag geven. Het duurde in Mechelen een tijdje, maar STVV maakte dan toch duidelijk dat het in deze play-offs tot aan het gaatje wil gaan. Met Ryotaro Ito in een glansrol.

Dat Thorsten Fink met de grove borstel - zes wijzigingen - door zijn elftal ging, deed de wenkbrauwen fronsen. Stond er dan niets meer op het spel? De spelers die de Duitser in de wei stuurde, hadden wel het overwicht. Het meeste balbezit voor de Kanaries, die geregeld het spel verlegden. Het meeste doelgevaar voor KVM.

Zo wisten beide ploegen het voor de pauze te verdelen. Met de 1-0 die dus enkele keren in de lucht hing. Wanneer Schoofs na een hoekschop kon aanleggen bijvoorbeeld. Suzuki bracht op dat moment redding, maar verslikte zich op een vrijschop. Van Helden speelde voor held door op de valreep op te ruimen.

STVV'er Van Helden speelt de held

De verdediger kwam ook wel hard in botsing met de paal. Gelukkig kon de Limburger snel weer rechtstaan. Een wissel was wel aan de orde. Bij een afgeweken schot van Schoofs op de dwarsligger kwam STVV nog eens goed weg. Bates kopte op hoekschop naar Hairemans, die van kortbij dicht bij de 1-0 was. Suzuki stond pal.

Bates scoort in slotseconde eerste helft

Net toen iedereen zich al had neergelegd bij een brilscore bij de rust, gingen de netten toch nog trillen. Mrabti schilderde een vrije trap op de verste paal, Bates tikte in de herneming binnen met het laatste balcontact uit de eerste helft. Achtervolgen dus voor STVV en dus schoot Koita maar meteen als hij na rust wat ruimte kreeg.

© photonews

Het was wel vanuit een schuine hoek. Coucke kon zijn schot dus stoppen, maar mocht zich gelukkig prijzen dat het leer nadien tegen de paal caprioleerde. KVM schoot meteen weer wakker: Hairemans schilderde deze keer op de lat. Kort nadien gaf hij bij een tegenstoot wel de perfecte assist op Bassette, die de 2-0 scoorde.

© photonews

Foulon duwde de kans op 3-0 tegen het been van Suzuki. Lieten de Truienaars het helemaal lopen? Neen, want de invallers hadden er wél nog zin in. Steuckers vond aan het eind van een mooie aanval de infiltrerende Ito en de Japanner schoot de aansluitingstrefer tegen de touwen. En dan moest het moment van Koita nog komen.

© photonews

Geen centimeter mag je hem geven om aan te leggen, is nogmaals gebleken. De linkerflankspeler pakte uit met zijn handelsmerk: een fraaie trap van op afstand en zo stond het weer gelijk (2-2). En het was nog niet gedaan: de beenveeg van Coucke belette Delorge het scoren, maar Ito stond ook nog eens aan het kanon.

KVM zakt in mekaar, Ito aan het feest

Met zijn tweede rake schot van de avond vervolledigde de Japanner de Truiense comeback. KV zakte als een kaartenhuisje in mekaar in het laatste kwart van de match. In plaats van aan de leiding te komen ziet het STVV langszij komen in de stand. Een uitkomst waar ze bij KAA Gent ook zeker tevreden mee zullen zijn.