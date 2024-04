KAA Gent doet goede zaak in Europe Play-offs en pakt revanche tegen KVC Westerlo dat twee keer rood krijgt

KAA Gent heeft zondagavond met 0-3 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. De Buffalo's hadden nog een appeltje te schillen met de Kemphanen na de salonremise.

Westerlo nam het zondagavond in eigen huis op tegen KAA Gent. Bart Goor verraste bij Westerlo met Haidara in de basis. Hein Vanhaezebrouck koos voor dezelfde elf als tegen Standard.

De wedstrijd begon goed voor beide ploegen, maar al snel werd duidelijk dat Gent het overwicht zou nemen. De Buffalo's waren de betere ploeg.

Westerlo probeerde het vooral met de lange bal, maar geraakte daar vaak nergens mee. De Buffalo's kwamen na 22 minuten spelen terecht op voorsprong na een doelpunt van Gandelman.

Twee minuten later kopte Haidara het leer slecht weg, waardoor Tissoudali de voorsprong kon uitbreiden.

© photonews

Haidara mocht na lange tijd nog eens starten, maar dat verliep ook niet zoals gepland. Hij kreeg nog voor de rust zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen.

Ook na de rust bleef KAA Gent de betere ploeg, zonder echt veel kansen te creëren, maar dat deed de thuisploeg ook niet. De Buffalo's waren dus niet geweldig, maar dat moest ook niet tegen dit Westerlo.

Bolat haalde Tissoudali nog neer waarna Smet meteen naar de stip wees. Na een VAR-interventie besluit hij uiteindelijk om toch geen strafschop te geven. Reserve-doelman Nick Gillekens kreeg nog wel een rode kaart.

In de blessuretijd maakte Gandelman er nog 0-3 van. Surdez gaf voor, Bolat zat er nog even tussen maar Gandelman was goed gevolgd en kon de winst verzekeren.

Door deze overwinning blijft KAA Gent nog comfortabel eerste in de Europe Play-offs. De Buffalo's tellen 30 punten. KVC Westerlo blijft op zijn beurt op de laatste plaats met 15 punten.