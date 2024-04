Frank De Bleeckere komt nog eens terug op discutabele fase van afgelopen speeldag

Afgelopen weekend tijdens KVC Westerlo-KAA Gent besloot de VAR om een strafschop voor KAA Gent in te trekken wegens schwalbe. Tissoudali kreeg zelfs een gele kaart hiervoor. Frank De Bleeckere blikt hierop terug.

De scheidsrechter wees meteen naar de stip. Na een VAR-interventie veranderde hij van gedacht over de situatie. "Ja, ook terecht. Ik besef dat het heel moeilijk is voor de scheidsrechter op het veld om dit in detail te kunnen zien", begin De Bleeckere bij Under Review van het Referee Department.

"Mijn eerste impressie live was ook dat het strafschop kon zijn. Maar als de scheids een strafschop en een gele kaart geeft, dan bekijkt de VAR dit sowieso omdat het wedstrijdbepalend is."

"De VAR ziet dat het in bepaalde camerastandpunten duidelijk is dat het een soort schwalbe is van Tissoudali, en dat Bolat de armen terugtrekt en dat er geen contact is met de aanvaller", gaat De Bleeckere verder.

Die is van mening dat de VAR en de ref de situatie heel goed hebben aangepakt. "De VAR vroeg aan Wim Smet om de beelden te bekijken, en dan nam hij de logische beslissing om geen strafschop voor Gent te geven, maar wel een gele kaart aan Tissoudali wegens zijn schwalbe. Het geel dat Bolat kreeg werd ook ingetrokken. Voor ons was dit een prima beslissing."

"Dat is ook de reden waarom de VAR een meerwaarde is in zo'n situaties. Dat de scheidsrechter een tweede kans krijgt om die fase te herbekijken. Het belangrijkste is dat de juiste beslissing genomen werd", besluit hij.