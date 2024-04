Evenveel doelpunten als supporters in Sclessin na 0-0 tussen Standard en OH Leuven achter gesloten deuren

Zaterdagavond stond er een duel achter gesloten deuren op het programma voor Standard. De Luikse club ontving OH Leuven in Play-off 2.

De eerste helft zorgde voor weinig vertier bij de supporters die de wedstrijd van thuis uit moesten volgen. Op slag van rust kon Maertens bijna Bodart verrassen met een schot van achter de middenlijn. Voor de rest waren er geen grote kansen te noteren in de eerste helft.

Na rust kwamen er meer kansen met eerst OHL en nadien Standard via Price en twee keer Kanga. Tobe Leysen speelde opnieuw een geweldige partij in doel voor OHL en zorgde er mee voor dat de 0 op het bord bleef. In het slot kopte Perica nog een voorzet net over en miste zo de laatse kans van de wedstrijd.

Het duel op Sclessin eindigde zo op een brilscore waarmee zowel Standard als OH Leuven niets opschieten. De fans die thuis moesten blijven hebben niet veel gemist.