Ivan Leko haalt opnieuw uit naar eigen speler: "Hij zou zich moeten schamen"

Ivan Leko nam het met Standard op tegen OH Leuven achter gesloten deuren. De supporters misten achteraf gezien eigenlijk niet al te veel, want het werd een matige wedstrijd en een 0-0 gelijkspel. Over één fase was er wel wat te vertellen, al was het niet eens een kans waarover gesproken werd.

Het moment was misschien wel de wissel van Cihan Canak, iets voorbij het uur in de match tussen Standard en OH Leuven. De speler van de Rouches maakte meteen heel veel misbaar en dat was niet naar de zin van de coach. Cihan Canak toonde zijn woede zeer duidelijk en dat werd ook voorgelegd aan Leko zelf: "Was hij boos dat hij werd gewisseld? Ach ja, het is een jonge jongen van het geboortejaar 2005. Hij zou blij moeten zijn met de kans." © photonews "Het is misschien eigen aan de jeugd en de nieuwe generatie van Standard dat ze denken dat ze op hun 19e horen basisspeler te zijn bij de Rouches, maar we zijn en blijven Standard", opende Ivan Leko furieus. En hij ging verder. Schamen voor zijn reactie "Neen, hij zou zich eigenlijk moeten schamen. Het enige wat je moet doen is vechten voor de club en de ploeg. Je mond houden en vechten. Dat is alles. Cihan Canak heeft nog niets bewezen in het voetbal", aldus nog Leko. Benieuwd of we de speler ook volgende week nog in de basisploeg zullen zien. Mogelijk moet er dit weekend een hartig woordje gepraat worden tussen coach en speler.