Play-off 1 nu toch ver weg voor KV Mechelen na gelijkspel in wedstrijd met twee gezichten

Om zijn kansen op play-off 1 gaaf te houden, moest KV Mechelen de speeldag openen met winst in Sint-Truiden. Bij de rust zag het er prima uit voor de Maneblussers, maar na de pauze was er een heel ander spelbeeld te zien. STVV maakte gelijk en het bleef ook bij die 1-1.

KV Mechelen diste zijn herkenbare voetbal weer volop op, zelfs met drie andere namen in het elftal. Liefst zeventig procent balbezit had Malinwa in de eerste helft: een statistiek die voor zich spreekt. Ook STVV bleef trouw aan zijn identiteit: het zette een defensieve organisatie neer die moeilijk te ontwrichten was.

Een half uur lang hield de thuisploeg dat vol, tot Teixeira bij een voorzet van Storm net niet voldoende tussenkwam. Het was voor Cuypers een koud kunstje om vervolgens de 0-1 binnen te leggen. Sint-Truiden reageerde wel: Konaté dwong Thoelen tot een beenveeg in diens korte hoek.

Het venijn zat in de eerste periode in de staart, mede dankzij een discutabele fase. Na een mindere pass achteruit van een teamgenoot deed ook Van Drongelen niet alles perfect: zijn overtreding als laatste man kwam hem slechts op geel te staan. Ook na interventie van de VAR bleef Bert Put bij zijn oordeel. Vlak hierna ging Hairemans alleen naar doel, hij liet de bal te ver van zijn voet schieten en liet zo de 0-2 liggen.

Met een offensieve wissel - Kagawa voor Teixeira - maakte Holerbach bij de rust duidelijk wat er moest gebeuren. STVV toonde effectief meer aanvalsdrang en Mechelen had daar geen antwoord op: een heel ander spelbeeld dus. De offensievere intenties van STVV rendeerden net voorbij het uur. De ruimte lag er ook: Hara bracht goed voor van op rechts en Klauss maakte aan de tweede paal knap de 1-1.

Zo lag de eindstand ook meteen vast. STVV leek nog het meest zin te hebben in een doelpunt, maar Thoelen redde in de 95ste minuut nog een ultieme uithaal van Kagawa. Een tweede gelijkspel op rij dus voor KV Mechelen en die vier verloren punten zouden wel eens zuur kunnen opbreken in de strijd voor play-off 1. Voor het halen van de top acht, de oorspronkelijke doelstelling, is er wel nog geen vuiltje aan de lucht voor KV.