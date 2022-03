Hollerbach en Brüls wijzen naar Kagawa voor beter spelpeil: "Voetballen kan hij, daar moet je niet over discussiëren"

Met mondjesmaat laat Hollerbach Kagawa proeven van het Belgisch voetbal. Net als Christian Brüls wees de T1 van Sint-Truiden onder meer naar de Japanner voor de verklaring van het betere spel van STVV tegen KV Mechelen in de tweede helft.

Voor de pauze bleef dat betere spel langs Truiense kant achterwege. "We hadden te veel angst in de eerste helft", merkte Hollerbach op. "We toonden te veel respect, waarom weet ik niet. Ik vond ons op het middenveld niet agressief genoeg, Mechelen stond verdiend op voorsprong. We hebben in de tweede helft kararakter getoond, goed voetbal gespeeld, goed druk gezet en een mooi doelpunt gemaakt."

Ene Shinji Kagawa had daar zijn aandeel in. De voormalige vedette van Dortmund speelde voor het eerst een volledige helft in de Jupiler Pro League. "De laatste weken heeft hij goed gewerkt. Voetballen kan hij, daar moet je niet over discussiëren. Hij heeft het in de tweede helft zeer goed gedaan. Hij is op de goede weg."

Dat stelt ook Christian Brüls vast. "Met de inbreng van Kagawa hadden we meer voetballend vermogen op het middenveld", verklaarde Brüls, die STVV als team zag groeien in de loop van de match. "Omdat we in de tweede helft meer voetbalden. Bij elke geslaagde pass en combinatie, stijgt het vertrouwen."

En Kagawa, die ontpopte zich ei zo na nog tot matchwinnaar in de slotfase. "Met iets meer geluk gaat zijn schot op het einde er nog in, maar de keeper van Mechelen deed het daar perfect."