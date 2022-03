Moeten KVM en Vrancken play-off 1 uit het hoofd zetten? "Als je bovenaan wil spelen, moet je het klinisch afmaken"

Het lijkt toch weinig waarschijnlijk dat Wouter Vrancken KV Mechelen richting play-off 1 loodst, na het puntenverlies bij zijn ex-club. Om echt de top vier te halen, moet je in dit soort matchen ook de drie punten pakken, oordeelt Vrancken.

"We hadden in de eerste helft zeventig procent balbezit, dat wil iets zeggen. STVV stond zo laag dat we niet heel veel kansen konden creëren. Mijn complimenten voor die organisatie. Omdat zij iets moesten doen bij 0-1, stond Storm ongelooflijk vaak vrij in de tweede helft. We hebben hem eigenlijk niet gebruikt. Een beetje jammer. Het is wel een terechte uitslag", analyseert Vrancken de partij in Sint-Truiden.

Hairemans had kort voor rust de 0-2 aan de voet. "We zijn een paar keer één op één gekomen. Je wil altijd dat die bal binnengaat. Die laatste tik was net te ver, Schmidt houdt ook goed positie." Vrancken haalt ook een mogelijkheid voor Hugo Cuypers aan in de slotfase, die aanvankelijk ook vrij naar doel kon schieten. "Hugo wil naar zijn rechtervoet gaan, terwijl hij ook met links goed kan trappen en dat gewoon niet doet."

We waren niet klinisch genoeg

Een ontgoocheling in de strijd om de top vier toch, dit gelijkspel. "Ook mindere wedstrijden win ik graag. Als je bovenaan wil spelen, moet je het klinisch afmaken. We waren niet klinisch genoeg, ook bij het tegendoelpunt. Klauss wordt daar niet opgepikt in de infiltratie. Als we daar gewoon onze job doen, is er niets aan de hand. In die drie opgesomde fases moet je beter doen als je echt bovenaan wil spelen."

Vrancken benadrukt nog eens de oorspronkelijke doelstelling. Onze ambitie was heel duidelijk en realistisch: top acht. Als je naar de budgetten kijkt, kun je dat zelfs als overachievement beschouwen. Met het oog op play-off 2 hebben we geen slechte zaak gedaan. Als je naar play-off 1 wil, moet je het klinisch afmaken. Ik heb al andere ploegen een heel slechte wedstrijd zien spelen, maar wel klinisch het resultaat zien binnenhalen."