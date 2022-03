Klauss maakt voor het eerst sinds lang knappe goal en... wordt kort hierna gewisseld: "Onvrede niet aan coach gericht"

João Klauss heeft zijn neus voor goals nog. Knap, hoe de Braziliaan het vrijdag deed. Zijn wissel was daarom des te opvallender. Amper zeven minuten nadat hij de stand in evenwicht bracht, werd Klauss vervangen. Zeker één van de meest opmerkelijke fases van dit weekend.

Bij Standard kreeg Klauss de laatste maanden van 2021 nog maar weinig speelgelegenheid en zijn treffer tegen Mechelen was zijn eerste voor STVV. "Het was een belangrijke goal voor mij. Het was lang geleden dat ik gescoord had. Als aanvaller wil je natuurlijk elke match scoren. Die periode van droogte was moeilijk", gaf Klauss toe.

Het was ook allesbehalve evident om vrijdag de ban te breken, maar Klauss joeg de bal knap in één tijd hoog tegen de netten. "Ik zag de ruimte aan de tweede paal en de voorzet was ook goed. Het was moeilijk om binnen te trappen, want de bal kwam ver en ik moest het met mijn linker proberen. Blij dat ik het toch kon afmaken."

Krampen aan de hamstring

En zeven minuten later zat zijn wedstrijd er meteen op. "Ik was niet blij met de wissel, maar die onvrede was niet aan de coach gericht. Ik was niet vermoeid, maar ik had de coach verteld dat ik krampen had bovenaan de hamstring. Ik was gewoon ontgoocheld, omdat ik goed in mjin vel zat en goed aan het spelen was."

Klauss had graag nog een extra bijdrage geleverd. "Na mijn doelpunt zat ik vol vertrouwen en wilde ik de ploeg nog meer helpen. Daarom was ik ontgoocheld dat ik eraf ging", verklaarde de spits zijn reactie na wat ongetwijfeld één van de meest opmerkelijke passages uit het Belgische voetbalweekend zal zijn.