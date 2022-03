Wouter Vrancken houdt voeten op de grond: "Ik denk dat onze ambities duidelijk zijn"

Mechelen verloor gisteren opnieuw kostbare punten in de race naar de top 4 in Sint-Truiden (1-1). Bij Mechelen denken niet speciaal aan de Campions play-offs.

De wedstrijd en het resultaat waren frustrerend voor KV Mechelen en zijn coach Wouter Vrancken gisterenavond op Stayen. Ultra-dominant in de eerste helft voordat ze met een doelpunt van Cuypers op voorsprong kwamen, Maar toch wist STVV nog terug te scoren. Mechelen moest zich dus tevreden stellen met een puntje.

"We domineerden de eerste helft volledig", vertelde Wouter Vrancken na afloop aan Sporza. "We speelden tegen een solide blok, maar kwamen toch op voorsprong." In de tweede helft kwam STVV dankzij een doelpunt van Joao Klauss op het uur weer terug in de wedstrijd. "Dan is het jammer dat we in de tweede helft de verkeerde keuzes hebben gemaakt. We waren een beetje de controle (over de wedstrijd) kwijt."

Volgens de KVM-coach is het gezien het gezicht van de wedstrijd een logisch resultaat. "Ik denk dat we met beide benen op de grond moeten blijven. Sint-Truiden had op hun eigen manier de tweede helft in hun voordeel, terwijl de eerste helft voor ons was. Zo simpel is het. Het resultaat is logisch."



De top 8 in zicht, de top 4 als bonus

Mechelen verliest met zijn tweede gelijkspel op rij dus serieuze kansen om in de top 4 te eindigen. Voor Vrancken blijft het hoofddoel de top 8. "Ik denk dat onze ambities duidelijk zijn." Zelfde verhaal van spits Malinwa, Hugo Cuypers, die sprak bij Eleven Sports. "Sinds de start van het seizoen is het doel de play-offs 2 geweest."

"Als we de kans krijgen om een plekje in de play-offs 1 te bemachtigen, zullen we niet aarzelen. Maar nu is het twee weken op rij dat we punten hebben verspild als we de wedstrijd in handen hebben. Het is een les om te leren. Je moet het positieve behouden en verder gaan."