KVM-defensie na gelijkspel bij STVV: opgeluchte Van Drongelen bij VAR-fase, grote ontgoocheling bij Vanlerberghe

Toen de VAR tussenkwam vrijdagavond, was het voor KVM-verdediger Van Drongelen wel even de billen dichtknijpen. Het liep gelukkig voor de Nederlander goed af. Uiteindelijk moest KV het stellen met een puntendeling, wat zeker bij Vanlerberghe voor grote teleurstelling zorgde.

Van Drongelen maakte in het derde kwartier een fout als laatste man, al zocht zijn tegenstander hem ook op. Bert Put gaf geel, ging naar het scherm kijken en bleef bij zijn besluit. "Neen, tuurlijk was ik er niet gerust op. Toen de ref ging kijken naar het scherm, dacht ik: "Shit, hij gaat toch geen rood geven?" Uiteindelijk was ik opgelucht. Ik denk ook niet dat het rood was. De scheids zag het ook zo."

De twee centrale verdedigers van Mechelen hadden zo al wel vroeg een geel karton achter hun naam. "Ik denk dat we er vrij kalm onder blijven. Je moet wel zien dat je niet te gretig het duel ingaat, je kan niet te veel risico nemen. Als je er één keer naast zit, kan je zomaar je tweede geel krijgen. Uiteindelijk hebben we allebei geen rood gehad, dus is het goed gegaan."

Niet te ver vooruit kijken

De Champions' play-offs lijken ver weg voor KV Mechelen. Hoe kijkt Rick van Drongelen er tegenaan? "Het zijn nog vijf wedstrijden. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd kijken, je weet nooit wat er gebeurt. We moeten niet te ver vooruit kijken of bezig zijn met de top vier. Aan het eind van de rit zien we wel waar we staan. Iedere week moeten we beginnen met het doel om te winnen."

Zijn maatje in de verdediging, Jordi Vanlerberghe, besefte wel hoe zwaar het puntenverlies in Sint-Truiden kan doorwegen. "Ik voel dat het erin zit om met deze ploeg echt die stap te zetten en mee te doen met de top vier. Dan moet je klinischer zijn. Ons tegendoelpunt mag nooit vallen, daar moeten we beter verdedigen. Vanuit die positie mag Klauss nooit binnentrappen."

2 op 6 te weinig

Duidelijke taal. "Dat is niet persoonlijk bedoeld naar andere spelers, maar dat is mijn ontgoocheling die speelt, omdat ik echt met Mechelen dat resultaat wil neerzetten." Is het voorbij voor de top vier? "Dat zal van de andere uitslagen afhangen. Onze concurrenten spelen thuis tegen staartploegen. We zullen wel zien na het weekend. We moeten naar onszelf kijken. Als je play-off 1 wil ambiëren, is die 2 op 6 gewoon te weinig."