Gouden wissel(s) bezorgen STVV nuttige driepunter op Stayen tegen KV Mechelen

Zowel KV Mechelen als STVV wonnen op de vorige speeldag en kwamen zo onderin wat weg in het klassement. Tegen elkaar wilden ze er dan ook vol voor gaan. Wat dat zou opleveren?

STVV wilde doorpakken en een nieuwe overwinning boeken om zo in het linkerrijtje te komen. Dat deed het met Hayashi in de ploeg, die bij de troepen van Hollerbach Boya naar de bank wist te verwijzen.

© photonews

© photonews

Malinwa van zijn kant sukkelt met een uitpuilende geblesseerdenboeg. Storm, Robberechts en Bolingi waren al out, nu liepen ook Lavalée en Coucke blessures op. Thoelen en Oum Gouet waren zo de nieuwe namen.

Matige pot voor rust

STVV en Mechelen? Dat zijn twee ploegen die na de goede prestaties van vorige week wat vrijer konden gaan voetballen. Dat leverde echter niet meteen spektakel op in de eerste helft. De thuisploeg domineerde, met vele corners, maar echt kansen leverde het niet op.

© photonews

© photonews

Sterker nog: Mechelen was de gevaarlijkste ploeg, Schmidt moest plat op pogingen van Da Cruz en Schoofs. De 0-0 was wel een al bij al logische ruststand, want veel brachten beide ploegen er echt niet van terecht.

Gouden wissel

Beterschap na de pauze dan maar? Zeker en vast. Mechelen opende de debatten, met een heerlijke vrije trap van Hairemans: 0-1 en Malinwa op rozen. Al konden ze niet lang genieten van de voorsprong, want enkele minuten later kon Kagawa vanop de stip al de gelijkmaker lukken.

En dan was het wachten op iemand die de ban zou gaan breken. Het zou uiteindelijk de ingevallen Gianni Bruno worden, die meteen na zijn invalbeurt een afvallende bal van Koita in de rebound voorbij Thoelen kon schuiven. STVV liet zich de kaas niet meer van het brood eten. Sterker nog: opnieuw Koita als voorbereider en Bruno als afwerker zorgden nog voor 3-1. Een stevige overwinning voor STVV, dat een goede zaak doet in het klassement.