Mike Trésor weeral beslissend: herboren aanvaller loodst Genk naar vlotte zege tegen Seraing met twee goals en assist

Je moet maar de juiste trainer krijgen. Wouter Vrancken maakte Mike Trésor Ndiayashimiye opnieuw belangrijk en die bedankt voor het vertrouwen. Tegen Seraing krikte hij zijn statistieken nog wat meer op met een goal en een assist. Vijf goals en drie assists in zes matchen...

De bedoelingen van Seraing waren duidelijk: alles dicht houden achteraan en hopen dat Genk niet zijn beste dag had. De Limburgers hadden het eerste halfuur 65 procent balbezit, maar konden daar niet zoveel mee doen. Al kregen ze wel een penalty na hands van Tremoulet op een voorzet van El Khanouss. Maar aanvoerder Heynen liet de kans deze keer liggen. Zijn penalty werd veel te centraal getrapt.

Trésor dikt statistieken aan

Op het smalle veld van Le Pairay kon Genk zijn gewoonlijke spel niet opleggen. Maar dan is er nog altijd Mike Trésor Ndiayashimiye. De herboren nummer 10 zette zich door vanop links en legde aan van buiten de zestien. Zijn schot week nog af en doelman Dietsch had er geen verhaal meer tegen. Zijn vierde goal in zes matchen. Met ook nog twee assists erbij kan men spreken van een geslaagd seizoensbegin voor de jongeman die vorig seizoen te weinig aan bod kwam.

© photonews

© photonews

Aanvallend kon Seraing niets klaarmaken. Het was wachten op het tweede doelpunt van Genk, dat de ene aanvalsgolf na de andere richting de zestien stuurde. Een ongelijke strijd, het kwaliteitsverschil was veel te groot. Al wat Seraing kon doen, was de schade beperken. Maar die kwam er toch. Door lullig balverlies kwam Trésor in balbezit en Paintsil stond op links helemaal alleen...: 0-2.

En Trésor besliste het duel helemaal zelf. Een voorzet van Paintsil werd gedevieerd en kwam voor zijn voeten terecht: 0-3. Twee minuten later: 0-4 na een own goal van Lepoint. 't Was geen eerlijke strijd, zoals we al eerder aangaven.