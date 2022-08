Jutgla trekt scheve situatie recht in Charleroi, maar Club Brugge staat nog niet waar het moet staan

Charleroi leek Club Brugge zwaar in de problemen te kunnen brengen. Maar dan kon blauw-zwart rekenen op de Spaanse klasse vooraan. Ferran Jutgla scoorde zijn vierde en vijfde van het seizoen op twee minuten tijd. Nielsen maakte het in de tweede helft af. Maar Club moet zich nog steeds zorgen maken.

"Het is een haalbare groep", klonk het gisteren bij Club Brugge na de loting voor de Champions League. Wel, we kunnen u op een blaadje geven dat als ze beginnen zoals tegen Charleroi tegen Atlético Madrid of Bayer Leverkusen dat ze na tien minuten zwaar in de problemen zitten. Zo zwak en ongeconcentreerd blauw-zwart acteerde...

Zwak halfuur van Club

Het middenveld met Vanaken, Nielsen en Odoi werd overlopen. En na 9 minuten was het dan ook prijs. Mignolet werkte een voorzet van Mbenza te centraal weg en daar wist Morioka wel raad mee: 1-0. Ook daarna bleek Charleroi een beter plan te hebben. Dat van Club leek het eerste halfuur wat op dat van Erik Spoelstra toen hij hoofdcoach was van de Miami Heat in de NBA: "Geef de bal aan LeBron James!" Bij Club was dat: "Geef de bal aan Skov Olsen!"

Het was alsof de rest van de ploeg wachtte tot hun Deense flankaanvaller iets uit zijn sloffen zou toveren. Maar het was een Spanjaar die de boel helemaal omkeerde. Na een halfuur begon Club beter te voetballen en ook minder voorspelbaar. Vanaken bereikte Jutgla met een pass door het hart van de Carolo-verdediging en de nummer 9 werkte perfect af. Twee minuten later deed hij het - na een fantastische ren van Sowah - helemaal zelf door voor zichzelf ruimte te creëren en in het hoekje te schieten. Alles weer rechtgezet.

Nielsen met zijn tweede

Maar dat ze in Brugge maar onthouden dat Charleroi geen Atlético is. Edward Still had tijdens de rust ergens een vat peper gevonden en de Carolo's kwamen als razenden op het veld. Heymans en Gholizadeh hadden goeie kansen. Maar uit het niets had Club aan één tegenaanval genoeg om er 1-3 van te maken. Olsen legde opzij voor Nielsen en die zette er de buitenkant van zijn rechtse tegen. Een mooie krul rond Koffi was het gevolg.

Charleroi drong nog aan, maar Club gaf behalve een kans voor Mbenza niks meer weg. En daar mocht Mignolet zich nog eens op onderscheiden. Boyata mocht zijn debuut nog maken bij Club, dat toch nog niet die dominantie van een jaar geleden uitstraalt.