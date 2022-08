Hoefkens weet dat er nog versterking op komst is: "Hoop hem zo snel mogelijk bij ons te zien"

't Was toch weer een halfuurtje nagelbijten voor Carl Hoefkens. Charleroi overtroefde Club Brugge op enthousiasme en sluwheid. Maar daarna kwam de kwaliteit toch weer bovendrijven. Hoefkens verwacht wel alle momenten nog een versterking.

Slecht nieuws voor Denis Odoi? Die speelde tegen Charleroi als verdedigende middenvelder, maar krijgt straks nog extra concurrentie van Raphael Onyedika. De 21-jarige middenvelder van FC Midtjylland trainde al niet meer mee en is op weg naar Brugge, bevestigde Hoefkens. "Ik hoop hem heel snel bij ons te zien", aldus de T1.

Hij wordt na Sowah de duurste inkomende transfer ooit voor Club. “Ik wil gewoon met de best mogelijke spelers werken”, zei Hoefkens nog. “Ik weet dat het kwaliteit is, dus ik kijk ernaar uit.”

Over Hans Vanaken zette hij dezelfde plaat op. "Ik ben gewoon bezig met de spelers die ik heb. Zolang Hans hier is, hoort hij daarbij. De rest is tussen hem en het bestuur. Maar je ziet er niks van, zoals jullie vandaag weer konden zien."

En hij is hoopvol over de evolutie van zijn ploeg. Die startte niet goed, maar groeide wel. "We startten moeizaam, Charleroi had haar huiswerk ook goed gedaan ook bij de goal. De manier waarop we ons de eerste helft herpakken was zeer goed. De ploeg groeit maar dat wisten we op voorhand, dit is het werk van heel de club."