Union troeft Anderlecht al voor vierde keer in één jaar tijd af en ook nu scoren ze in de eerste vijf minuten

Anderlecht is fysiek en mentaal niet opgewassen tegen Union. Dat mogen we na een vol jaar met vier nederlagen en één gelijkspel toch wel zeggen. De burenstrijd eindigde deze keer op 2-1 en na drie minuten had Union er alweer eentje in het mandje gelegd.

Je zou denken: Felice Mazzu die weet wel hoe hij zijn ploeg scherp aan de aftrap kan krijgen voor een match tegen Union. Anderlecht werd in nog geen jaar tijd al twee keer op achterstand gezet door de buren binnen de eerste vijf minuten. Maar toch, geen twee zonder drie. Amuzu liet zich aftroeven door Nieuwkoop en die stuurde Boniface weg, die overhoeks scoorde. Van een blitzstart gesproken.

Geen doorkomen aan

Murillo trok de stand echter al snel gelijk. Hij werd mooi de zestien in geloodst en schoot via het been van Moris de 1-1 binnen. Mazzu had voor een fris spitsenkoppel gekozen omdat Silva en Refaelov veel energie hadden verspild op donderdag. Raman en Esposito mochten het vooraan proberen. Maar da's niet het koppel waar je een bal aan kwijt kan en dan aansluiten. Ze willen beiden meteen diep gaan.

En daar lag het probleem van Anderlecht: het lukte niet tegen om Burgess te verschalken. Elke keer de bal in de diepte werd gespeeld stond de Engelsman wel ergens in de weg. De opbouw van Union was veel verzorgder. Die jongens zijn op elkaar ingespeeld. Als er iemand de strijd fysiek met hen aangaat... Ze hebben niet liever.

Van Crombrugge beperkt schade

Bij een hoekschop kon Nieuwkoop richting eerste paal koppen en daar ramde Vanzeir de 2-1 binnen. De Brusselse derby, dat ligt Anderlecht duidelijk niet. Mazzu had onze conclusie duidelijk ook gezien en bij de rust mochten Silva en Refaelov duchtig opwarmen. Ook Sadiki mocht de tweede helft beginnen. En dan zie je dat het voetbal beter wordt. Al was er wel een warm standje toen Lazare na balverlies Van Crombrugge te ver uit zijn doel zag staan. Die moest een wereldredding bovenhalen. En hij deed dat ook nog eens op een kopbal van Vanzeir.

Het was de enige Anderlecht-speler die echt op niveau was. Want de rest... dat was soms huilen met de pet op. Fysiek kunnen de jonkies van Anderlecht zich niet meten met het geweld dat Union op de mat brengt. En voetbaltechnisch kunnen ze er zich niet doorwurmen. Men mag ook wel eens vragen beginnen stellen bij Verschaeren als tien, want veel creëert die momenteel niet.

Soit, het werd dus weer een nederlaag voor paars-wit. Even leek er nog een penalty voor de bezoekers te komen nadat Burgess de bal met de hand had geraakt, maar de VAR corrigeerde omdat Stroeykens buitenspel stond.