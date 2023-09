Billijk gelijkspel na aangenaam schouwspel tussen Union en Antwerp, maar Brusselaars hebben daar twee strafschoppen voor nodig

Antwerp leek op weg naar winst tegen Union, maar een tweede penalty voor de Brusselaars besliste daar anders over. Het werd uiteindelijk 2-2 na een heel aangename match om volgen.

Jean Butez toch... We waren niet bij de tactische besprekingen, maar we willen wedden dat Mark van Bommel benadrukt heeft om defensief geen risico's te nemen met Union als tegenstander. Het moet even uit de gedachten gegaan zijn, want Butez kwam na twee minuten al uit om een voorzet te onderscheppen en... zat er naast.

Pijnlijk begin voor Antwerp

Coulibaly wou dan de bal nog weg tackelen uit de voeten van Terho, maar raakte de Fin vol op het been. Penalty en Ayensa kon zo al zijn vijfde competitiegoal scoren, zijn zesde in zes wedstrijden. Antwerp wist in die beginfase niet waar ze het hadden. Nergens konden ze een bal kwijt.

We hebben het al eens geschreven: de Blessin-vierhoek. Elke bal die op het middenveld terecht komt, verdwijnt erin. Vanhoutte, Sadiki, Lazare en Puertas: allemaal mannetjesputters. Het werd een heel aangename eerste helft eens Antwerp ook zijn elan vond.

Coulibaly rood? De Laet geblesseerd?

Over en weer, technisch, veel inzet, messcherpe tackles, combinaties... Alles zat erin. Antwerp hing de bordjes ook weer gelijk. Balikwisha zag zijn schot gestopt door Moris, maar in de rebound mikte Vines de bal heerlijk in de hoek. Fantastisch doelpunt Even daarna moest hij wel geblesseerd naar de kant. Nog meer defensieve zorgen voor Van Bommel dus.

Maar ondanks dat Antwerp niet de betere was, kwamen ze toch op voorsprong. Ekkelenkamp - tot dan toe onzichtbaar - scoorde na een doorgekopte hoekschop. Even daarvoor was Antwerp zelf ontsnapt aan een achterstand toen Ayensa van ver keihard op de paal trapte.

Antwerp zag ook nog De Laet in de kleedkamer blijven en dus moest Yusuf depanneren op de rechtsachter. Dat wordt stilaan problematisch. En Antwerp mocht dan nog van geluk spreken dat ref Boterberg clementie toonde aan Coulibaly. Die had al bij de penalty eraf kunnen liggen en kreeg vroeg in de tweede helft zijn tweede geel niet.

Tweede penalty

Union bleef doorduwen, maar Lazare en Lapoussin kregen het maar niet voor elkaar om te scoren. En Union ontsnapte aan de derde tegentreffer, maar Kerk en Balikwisha wisten het niet af te maken. Een dubbeltje op zijn kant allemaal.

Uiteindelijk kreeg Union dus nog een tweede strafschop. Vanhoutte drong de zestien binnen en botste met Keita. De bal ging de stip op en Nilsson maakte het kurkdroog af met een hard schot. Een billijk gelijkspel.