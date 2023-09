Dit denkt Mark van Bommel over Dessoleil als vervanger voor Alderweireld

Met de afwezigheid van Toby Alderweireld moet Mark van Bommel op zoek naar een oplossing. Dorian Dessoleil lijkt een mogelijkheid.

De blessure van Toby Alderweireld is een stevige aderlating voor Royal Antwerp FC. Het probleem in de defensie oplossen is alvast geen sinecure voor Mark van Bommel.

Dorian Dessoleil leek een optie. Hij traint al van in de voorbereiding mee met de B-kern, maar speelde afgelopen weekend wel negentig minuten bij de beloften mee.

Hem terughalen bij de A-kern lijkt de eenvoudigste oplossing. Mark van Bommel is echter categoriek in zijn reactie op dat voorstel. “Dat zal niet gebeuren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Wil Antwerp nog een extra verdediger in de Champions League gebruiken, dan moet die voor middernacht op de Europese spelerslijst komen. Een inkomende transfer lijkt dan ook de enige mogelijkheid.

“Misschien wel. Als het profiel bij ons past, gaan we denk ik nog iets forceren. Al kan ik dat niet garanderen”, besloot Van Bommel.