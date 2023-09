De intensiteit bij topclubs ligt al bijzonder hoog bij seizoensbegin: "Zelfs ik ben moe, dat wil al veel zeggen"

Een mooie zondagnamiddag in het Dudenpark: de temperatuur steeg vlotjes boven de 25 graden. Geen weer om volle bak te gaan? Dat hadden Union en Antwerp zo niet begrepen. Vanaf minuut 1 was het gaan, gaan, gaan.

Vreemd voor twee ploegen die doordeweeks nog een zware Europese verplaatsing in de benen hadden. “Ook al speelden we doordeweeks, we staan ā€‹ā€‹nog maar aan het begin van het seizoen en gaan een internationale doorbraak tegemoet: we hadden dus geen reden om niet alles te geven", aldus Anthony Moris.

De intensiteit maakte dat Union-Antwerp gewoon een aangenaam schouwspel werd voor iedereen. Er werd niet op een spurtje of inspanning meer of minder gekeken. "Zelfs ik ben moe, dat zegt genoeg! We creëerden veel kansen, maar konden niet hetzelfde realisme tonen als Antwerp."

Veel ploegen kunnen dit niet opbrengen tegen Antwerp. "Zij hebben de neiging om de tegenstander in slaap te wiegen en op het juiste moment toe te slaan. Tactisch gezien denk ik dat we een heel interessante wedstrijd hebben gespeeld. Volwassen ook, want vroeger incasseerden we al snel eens een derde of vierde goal. Daar voelen we dat er iets meer volwassenheid en ervaring bij ons is."