Een gepeperde eerste 45 minuten en een zoutloze tweede helft tussen Standard en RWDM

Terwijl de eerste helft een aangenaam kijkstuk was, zo traag en zoutloos was de tweede helft. Het einde gaf nog wat smaak, maar een kers op de taart kregen beide clubs niet meer te pakken.

Het vuur zat er voor de wedstrijd al in want de harde kern van Standard had het nodige vuurwerk bij om de troepen aan te vuren. Dit had direct effect want beide ploegen kozen resoluut voor de aanval.

Standard en RWDM kiezen voor de aanval

Beide ploegen gingen furieus aan de slag in het wedstrijdbegin. Beide teams kozen resoluut voor de aanval. Dit mede veroorzaakt door defensieve fouten bij beide teams.

Toch was het wachten tot de 17de minuut voor het eerste schot tussen de palen belande. Het was Mercier met het schot voor RWDM, maar Bodart kon de bal gemakkelijk oprapen.

Standard was baas, maar toch was het de Brusselaars die op voorsprong kwamen. Mercier met de prima vrije trap die belande op het hoofd van Gueye. Deze twijfelde niet en zette de bezoekers op voorsprong. De 5de keer in 6 wedstrijden dat Standard op achterstond kwam.

De Luikenaars laten het hoofd niet hangen

Standard koos resoluut voor de aanval en dit loonde. De Luikenaars wonnen de duels en Kanga kon na wat geharrewar voor doel de gelijkmaker tegen de netten prikken. De thuisploeg had bloed geraken en ging op zoek naar nog een doelpunt.

Kanga was de bedrijvigste aanvaller bij Standard. Ei zo na kon hij de 2-1 tegen de netten werken, maar de bal werd gekeerd vlak voor de lijn. RWDM koos ervoor om te counteren en waren een paar maal zeer gevaarlijk, maar ze speelden het steeds slecht uit.

Moeilijke tweede helft

Beide coaches kozen ervoor om geen wissels door te voeren tijdens de rust. Hierdoor kregen we dezelfde 22 gladiatoren in de arena. Spijtig genoeg hadden de meeste hun kruid al verschoten in de eerste helft. Het tempo lag een pak lager en kansen bleven uit.

Standard en RWDM schieten wakker

Het was echt wachten tot de 76ste minuut voor de fans de eerste bal tussen de palen zagen in de tweede helft. Het was Kawabe van Standard met een mooie kopbal, maar Defourny kon met een geweldige save zijn netten schoon houden.

RWDM kon daar tot tweemaal toe is tegenover zetten. De Sart met het schot, maar Bodart kon de bal oprapen. Iets voordien had Gueye de kans om de Brusselaars op voorsprong te schieten, maar Ngoy was prima gevolgd.

In het slot gingen beide teams nog voor de drie punten, maar zowel Standard als RWDM speelde het niet goed uit. Standard begint zo het seizoen met drie punten uit 6 wedstrijden. RWDM heeft zijn start niet gemist met 7 op 15.