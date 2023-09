Standard-supporters hebben er de buik van vol en richten woede op 777 Partners

Bij Standard heeft de onrust bijna zijn kookpunt bereikt. De supporters van de Rouches zagen hun seizoensbegin helemaal in het water vallen en hebben daar maar één schuldige voor.

777 Partners, de eigenaar van Standard, werd tijdens de thuismatch tegen RWDM zwaar op de korrel genomen. "Low cost mercato", "12 officiële matchen zonder zege", "Jullie berekeningen zijn niet juist"... De tribunes van Sclessin zaten vol met spandoeken.

De Rouches zouden de komende dagen nog transfers willen doen, maar het blijft ingewikkeld. Een terugkeer van Djenepo staat op de agenda, maar het loon van de aanvaller blijft een probleem.

Isaac Hayden zou wel komen, maar dat is niet genoeg. Standard heeft in zowat alle linies versterking nodig. Tot nu toe gaven ze 1,5 miljoen euro uit, de rest waren vrije transfers of leenbeurten.

© photonews