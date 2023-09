Pittige Slag om Vlaanderen: Gent overleeft met tien Brugs slotoffensief en is leider in de Jupiler Pro League

De leidersplaats stond op het spel in de Ghelamco Arena voor de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge. En dus mochten we ons aan spektakel verwachten.

Beide ploegen hadden er al zes Europese wedstrijden opzitten én wisten zich donderdag te plaatsen voor de poulefase van de Conference League. En ook in de eigen competitie gaat het vooralsnog goed voor beide ploegen.

De topper was er dan ook eentje die naam waardig. Het stadion was helemaal uitverkocht, een nazomerzonnetje deed de rest. Hein Vanhaezebrouck deed het zonder Samoise en Kandouss, beiden licht onzeker na de match van donderdag. In de spits verkoos hij Tissoudali boven Gift Orban.

Hong en gretig Gent

Ronny Deila van zijn kant koos voorin voor Nusa in steun bij Thiago, achterin kreeg Boyata de voorkeur op Spileers. Buchanan kreeg een plekje op de rechterflank, maar moest na een kwartier al naar de kant met een spierblessure.

© photonews

© photonews

Het kwaliteitsverschil tussen de Buffalo's en blauw-zwart? Dat is echt niet groot en dan gaan andere dingen meebeslissen over wie de wedstrijd naar zich toe kan trekken. De thuisploeg toonde zich in ieder geval veruit de gretigste ploeg. En liet dat ook renderen.

Hong profiteerde van nonchalance achterin bij Onyedika en co om een afvallende bal tegen de netten te poeieren, meteen na de rust waren de Buffalo's ook veel gretiger uit de kleedkamer gekomen dan de bezoekers en opnieuw kon Hong daarvan profiteren.

Belegering

Tussendoor had Hans Vanaken na een eerste verwittiging met een rake kopslag wel de gelijkmaker op het scorebord gezet, maar het was dus vooral achtervolgen voor Club Brugge. Na de 2-1 leek de match lange tijd stil te vallen, vooral bij de thuisploeg vonden ze dat aangenaam.

© photonews

Tot Noah Fadiga op drie minuten tijd twee keer de bon op ging - zeker over de tweede kaart valt heel wat te zeggen. Ook dat soort beslissingen kan zijn invloed hebben op een wedstrijd en voor blauw-zwart was het in ieder geval het moment om met een belegering te komen.

Zinckernagel, Jutgla, Nusa en de rest vonden meermaals een sterke Nardi op hun weg. Met moed, zelfopoffering en vocale steun overleefde Gent de Slag om Vlaanderen. Kermis in Gent, de Buffalo's minstens voor eventjes leider in de Jupiler Pro League.