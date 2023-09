Dolle vreugde bij Buffalo's na zege in Slag om Vlaanderen, Vanhaezebrouck fel in zijn reactie

KAA Gent won de slag om Vlaanderen van Club Brugge. En dus was Hein Vanhaezebrouck een tevreden man. Net als de rest van het team.

Archie Brown was zeer tevreden in de mixed zone na de overwinning tegen Club Brugge: "Voor zo'n wedstrijden doe je het. De fans waren zeer belangrijk voor ons en hebben ons mee over de streep weten te trekken", klonk het.

Een gevoel dat ook leefde bij onder meer Julien De Sart en de andere spelers. De vreugde was dan ook groot na de gewonnen Slag om Vlaanderen, de spelers bleven erg lang buiten vieren met de supporters. "Normaal toch? Ik snap niet wat het probleem is."

Deugddoend

"Als de fans heel blij zijn en ze gaan voluit in een vol stadion? Dan is het maar logisch dat je daarin meegaat met de fans", aldus Hein Vanhaezebrouck in een reactie op de grote vreugde bij zijn spelers. "Dat is een normaal gevoel."

"Zo'n overwinning is natuurlijk leuker dan een 5-0 tegen Zilina of 5-1 tegen Pogon. Ik blijf het zeggen: een overwinning met een winning goal in de 98e minuut is en blijft het leukste dat er is. Nu was het overleven met een man minder, dat doet ook deugd."