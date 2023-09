Hein Vanhaezebrouck legt belangrijke reden uit waarom we matchwinnaar niet meer zagen na de wedstrijd

Matchwinnaar in Gent - Club Brugge: Hyun-Seok Hong. Al kregen we hem niet te zien in de mixed zone na de wedstrijd. En dat had een duidelijke reden.

Hyun-Seok Hong moest namelijk een vlucht halen. Binnen vier dagen volgt al een oefeninterland tegen Wales met Zuid-Korea namelijk in aanloop naar de Asian Games die half september beginnen in China. En een tijdje kunnen duren.

"Hij moest zijn taxi hebben dus hij is al vertrokken, vijf minuten na het laatste fluitsignaal was hij al weg om zijn vlucht te halen", aldus Hein Vanhaezebrouck in een reactie over zijn dubbele goalgetter en matchwinnaar van dienst.

Oplossen met polyvalentie

Als Hong & co tot de finale weten door te stoten, dan zal hij tot 7 oktober actief zijn voor zijn land. En dus heel wat wedstrijden missen bij Gent. Twee matchen in de Conference League, maar toch ook vooral OH Leuven, Eupen, RWDM, Racing Genk en de inhaalwedstrijd tegen Antwerp.

"Hoe hard we hem zullen missen? Daar heb ik geen idee van. Ik denk dat we breder zitten in onze kern in vergelijking met de vorige jaren. We hebben een paar polyvalente spelers om alles op te lossen. Hjulsager heeft vandaag ook op de flank gespeeld bijvoorbeeld."