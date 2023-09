Dit wist Ronny Deila wel te bekoren na intense Slag om Vlaanderen: "Na een match als donderdag"

We zagen vandaag een bijzonder boeiende Slag om Vlaanderen. Ronny Deila kwam achteraf met lof voor beide teams.

We kregen een bijzonder intense KAA Gent-Club Brugge te zien, en dat kon Ronny Deila -zeker na de Europese midweekmatchen van beide clubs- wel smaken. "Naar mijn mening was dit een hele goeie wedstrijd. Na een match als donderdag voor beide teams zagen we een heel hoog tempo in de wedstrijd", staat er te lezen op de clubwebsite.

Ondanks de ontgoocheling, was hij al bij al wel te spreken over de mentaliteit van zijn team. "We zijn uiteraard ontgoocheld maar er zijn nog veel wedstrijden dit seizoen. We moeten hieruit leren en verbeteren naar de volgende wedstrijden toe. Ik ben uiteindelijk wel blij met de inzet die vandaag getoond is.”

Hij zag ook dat Club het in de tweede helft nog naar zich toe kon trekken. “Gent begon goed en had de match de eerste twintig minuten in handen. Daarna kwamen wij in het spel. We keerden het spel, zorgden voor goeie voorzetten en een knappe goal. Tijdens de tweede helft deden we hetzelfde. We kregen nog kansen maar we maakten ze niet af."