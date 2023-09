Vandenbempt schat Buffalo's dit seizoen zeer hoog in: "Ze hebben alle troeven in huis"

We zagen een overtuigend KAA Gent dit weekend in de topper tegen Club Brugge. Peter Vandenbempt schat de kansen van de Buffalo's dit seizoen hoog in.

Het werd een topweek voor KAA Gent. Europese overwintering, een verdiende overwinning tegen de grote aartsrivaal en misschien het allerbelangrijkste... met Cuypers en Orban hebben ze hun 2 spitsen aan boord kunnen houden. "Orban én Cuypers aan boord gehouden, dat had niemand voor mogelijk gehouden. Ik heb het al duizend keer gezegd, maar ga het toch nog één keer herhalen: voorin blijft Hugo Cuypers een onvoorstelbaar fenomeen in de spits." Vandenbempt denkt dan ook dat de Oost-Vlamingen dit seizoen kunnen meestrijden voor de titel. "Maar het is toch niet onvoorzichtig om te zeggen dat AA Gent alle troeven heeft of zelfs meer dan een paar concurrenten om volop mee te strijden voor de hoofdprijs", klinkt het overtuigend bij Sporza.