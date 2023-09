Tissoudali valt totaal uit de lucht: "Oei, dat wist ik helemaal niet"

KAA Gent won zondag de Slag om Vlaanderen. Getekend met twee doelpunten van Hong Hyun-Seok.

Hong was de smaakmaker bij de Buffalo’s tegen Club Brugge. De Zuid-Koreaan zorgde voor de twee doelpunten, maar zal nu minstens een maandje hard gemist worden door Hein Vanhaezebrouck en co.

Hij trekt tot minstens 7 oktober weg met de hoop de Asian Games te winnen, om zo een groot deel van zijn legerdienst kwijt te spelen. Zijn mentaliteit en energie zal duidelijk gemist worden in de KAA Gent Arena.

Het Laatste Nieuws vroeg Tarik Tissoudali hoe hard hij zijn ploegmaat zou missen, maar die leek helemaal uit te lucht te vallen. “Gaan we 'Hongi' zo lang moeten missen? Dat wist ik helemaal niet. Oei”, klonk het verrast. “Hij is heel belangrijk voor ons. Hij combineert zijn intelligentie en overzicht met goeie dribbels. Er zit ook een beetje straatvoetballer in hem.”

Vervangers voor Hong heeft KAA Gent in huis. Hjulsager, Gerkens en Gandelman lijken de meest voor de hand liggende opties, en eventueel kan Tissoudali dat ook. “Of ikzelf ook op die nummer tien kan? Dat kan in principe wel, maar ik ben toch een beetje te aanvallend voor die positie.”