Cercle Brugge duwt Westerlo nog dieper in de put en komt zelfs even aan de leiding

Cercle Brugge heeft voor de derde keer op rij gewonnen, Westerlo werd met 2-0 terug naar huis gestuurd. De West-Vlamingen komen zo zelf even aan de leiding.

Westerlo had zijn competitiestart volledig gemist met 1 op 15 en moest het tij keren op het veld van Cercle Brugge, dat met 9 op 15 zijn start niet had gemist. Maar dat was aan het begin van de wedstrijd echter niet te zien.

Het werd vooral een nerveuze bedoening met veel fouten, duels en spelonderbrekingen. De thuisploeg had het overwicht, maar echt doelgevaar kwam daar niet uit. Iets na het halfuur was het zelfs Chadli die Westerlo bijna op voorsprong zette, zijn krul richting de bovenhoek ging maar nipt over.

Maar de thuisploeg kreeg net voor rust dan toch de voorsprong die het verdiende. Kersvers Rode Duivel Hugo Siquet schilderde de bal op het hoofd van Kévin Denkey, de Togolees twijfelde niet en kopte zijn derde van het seizoen binnen.

Denkey het af na de rust

Na de rust ging Cercle al meteen op zoek naar de 2-0, maar Ghobo liet die liggen. Twintig minuten voor tijd kon Denkey met zijn tweede van de middag Cercle dan toch geven wat het verdiende. De Togolees rondde een tegenaanval die via Siquet en Lemaréchal liep, mooi af.

Westerlo zocht nog wel naar een aansluitingstreffer, maar Frigan, Van Eenoo en tot twee keer toe Vaesen konden de netten niet doen trillen. Frigan zorgde in de blessuretijd toch nog voor een goaltje, maar te laat voor Westerlo.

Cercle Brugge pakt zo 12 op 18 en komt voor minstens een paar uur alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. Westerlo zit net als KV Kortrijk in steeds viezere papieren, het trekt de interlandperiode in met slechts 1 op 18.