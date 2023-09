Een Duitser nekt de Duitstaligen: KV Mechelen in slotkwartier dan toch beloond en gaat met 9 op 9 voorlopig naar top 5

KV Mechelen - Eupen betekent begin september 2023 een duel tussen twee ploegen die goed op dreef zijn. KV begon aan dit duel met een 6 op 6, Eupen met een 10 op 15. Zou de ploeg die het spel maakte beloond worden of het team dat loerde op de tegenprik?

Met 65% balbezit was KV Mechelen duidelijk baas. Het stak ook wel dreiging in zijn spel, maar écht de doelman van de tegenstander eens testen deed het niet. Met de rust in zicht was Eupen zowaar de ploeg die dat wel deed. Nadat Foulon een voorzet in zijn voeten kopte, mikte Pantovic naar de korte hoek. Coucke liet zich niet verrassen.

© photonews

Grotendeels de verderzetting van dit spelbeeld na de pauze: Eupen dat een stevige organisatie tegenover het Mechelse overwicht zette. Stilaan leek een brilscore in de maak. Een niet onaangename 0-0 had dat geweest, want af en toe werden wel aardige dingen gedaan aan de bal en de intensiteit was er zeker.

Vooral KV Mechelen kon op dat vlak nog een tandje hoger schakelen en werd uiteindelijk dan toch beloond voor nagenoeg een hele match drukken. Belghali leverde de voorzet van op rechts, Lauberbach kopte het verlossende doelpunt voorbij Slonina. Die verdomde Duitser, zullen de Duitstaligen uit Eupen denken na dat doelpunt.

© photonews

Een knappe dribbel van Malede kwam er nog als toetje op de taart. In een 2-0 had Slonina evenwel geen zin. Dat maakte voor Mechelen ook niet uit, want de derde overwinning op rij was een feit. Lang niet onverdiend gezien de aanvalslust. Het is voor Malinwa nu - samen met Eupen - gezellig vertoeven op plek 5 in het klassement.