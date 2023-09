Anderlecht geeft winst onbegrijpelijk uit handen in tumultueuze topper tegen Genk

Anderlecht heeft een uitgelezen kans laten liggen om alleen aan de leiding te komen in de Jupiler Pro League. Paars-wit mocht 75 minuten tegen 10 man voetballen, maar gaf een voorsprong uit handen in de toegevoegde tijd.

Bij Racing Genk mocht Paintsil opdraven in de spits, er was een basisplaats voor Bonsu Bah en voor Bryan Heynen die na zijn blessure al inviel tegen Demirspor. Anderlecht-coach Riemer dropte Delaney en Augustinsson in de basis.

De partij begon in een uitverkocht stadion met een geweldige sfeer en twee ploegen die wilden voetballen, maar scheidsrechter Bram Van Driessche eiste al snel een hoofdrol op toen hij Bonsu Baah na een kwartier onnodig met twee keer geel van het veld stuurde. Het eerste geel karton kwam er na een opstootje met Vertonghen die hem in even in een wurggreep hield.

Met een man minder bleef Genk de betere ploeg met de meeste drang naar voor. De Limburgers hadden ook de grootste kans op een voorsprong in de eerste helft. Paintsil stond alleen tegenover de ganse Anderlecht-defensie, maar zette zich door en knalde staalhard op de paal. Aan de overkant moest Vandevoordt in actie komen op een kopbal van Dolberg.

In het tweede bedrijf konden de bezoekers meer op de helft van Genk voetballen en dat resulteerde twintig minuten voor tijd in een gevleide voorsprong. De pas ingevallen Amuzu plaatste het leer heerlijk in de verste hoek.

Net daarvoor was de thuisploeg nog dicht bij de openingstreffer geweest via een kopbal van Bryan Heynen. Luis Vazquez kon bijna nog de 0-2 scoren met een rake kopbal en in de toegevoegde tijd liet Sor eerst de kans op de gelijkmaker liggen, maar Tolu kopte de 1-1 in het absolute slot alsnog tegen de touwen.

Anderlecht deelt de leidersplaats met AA Gent, maar keert met een slecht gevoel terug naar Brussel nadat het de winst zo uit handen gaf tegen 10 man.