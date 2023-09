"Doelpunt van Tolu is niet de schuld van Sardella, maar wel van deze Anderlechtspeler"

RSC Anderlecht leek zondag op weg naar de zege tegen KRC Genk. Diep in de blessuretijd werd het toch nog 1-1.

RSC Anderlecht stond al na amper 10 minuten spelen in de Cegeka Arena met 11 tegen 10 Limburgers, maar dat leverde toch geen gemakkelijke wedstrijd op.

Integendeel zelfs. Anderlecht speelde weinig bij elkaar, maar het moest wachten op een individuele klasseflits van Amuzu om gevleid op voorsprong te komen.

Toch kreeg Anderlecht nog het deksel op de neus. In de blessuretijd maakte Tolu Arokodare gelijk toen hij hoog boven Sardella uittorende en scoorde met het hoofd.

Voor analist Alexandre Teklak ligt de schuld voor dat late tegendoelpunt zeker niet bij Sardella zelf, ook al stond hij toen het dichtst bij de Genkse spits.

De voorzet kwam van Munoz die eigenlijk vrij spel kreeg. “Diawara had de fout moeten maken”, is hij duidelijk in La Dernière Heure. “Iedereen keek naar Sardella toen hij bijna 20 centimeter kleiner was dan Tolu, maar Diawara is de schuldige.”

Teklak voegt er nog aan toe dat de gelijkmaker gezien het verloop van de wedstrijd volkomen verdiend was voor KRC Genk.