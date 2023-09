Vandenbempt veroordeelt ook gedrag van KRC Genk na match tegen Anderlecht

De rode kaart in het openingskwartier zorgde voor een bijzondere fletse wedstrijd tussen KRC Genk en RSC Anderlecht. Maar voor Peter Vandenbempt gingen ook de Limburgers over de schreef.

RSC Anderlecht kon op bezoek bij KRC Genk andermaal niet overtuigen, ook al hadden ze geen Europese match in de benen en stonden ze bijna de volledige wedstrijd met zijn elven tegen tienen. En bijna kwamen ze nog met de drie punten weg...

Over de match werd vooral gesproken over negatieve zaken, zo zag ook analist Peter Vandenbempt. Al kwam dat niet alleen maar van de kant van paarswit, zo laat hij weten bij Sporza.

“Anderlecht wordt met de vinger gewezen - en terecht, want er waren een paar ordinaire overtredingen bij. Maar ook Genk heeft best aardig geschopt met Munoz en op het einde met aanvoerder Bryan Heynen, een trap die ook rood waard kon zijn, maar blijkbaar ver onder de radar is gebleven”, klonk het.

En dan moest het incident tussen Dimitri De Condé en Jan Vertonghen nog komen. “Ik denk niet dat een technisch directeur na de wedstrijd in de neutrale zone een speler van de tegenpartij, die nog vol van de adrenaline net van het veld komt, de levieten moet gaan lezen en zo nog eens een relletje ontketent. En dan nog eens verbaasd is dat die speler reageert. Dat is nergens voor nodig.”