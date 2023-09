De Condé niet te spreken over 'matennaaier' Vertonghen: "Dit soort fratsen op zijn leeftijd"

Niet alleen tijdens de tumultueuze wedstrijd, maar ook erna kookten de potjes serieus over. Dimitri De Condé ging in de clinch met Jan Vertonghen.

De technisch directeur van Racing Genk is niet te spreken over het gedrag van de Anderlecht-kapitein. “Ik heb hem gezegd dat ik het niet begrijp dat hij met zijn ervaring en op zijn leeftijd dit soort fratsen nodig heeft."

"Wat hij enkele keren heeft gedaan, was pure matennaaierij. Tot twee keer toe wil hij een speler van ons een rode kaart aansmeren. Daar kan ik echt niet tegen."

"Vertonghen lachte me uit en gaf me daarna een stevige duw. Dat pik ik niet, hij moet zijn handen thuishouden", reageert hij furieus.

Al na 9 minuten probeerde Vertonghen de bal uit de armen van Bonsu Baah te sleuren, hetgeen leidde tot een opstootje en een gele kaart voor beide spelers.

Bonsu Baah pakte 5 minuten later zijn tweede gele kaart. Ook op het einde van de wedstrijd was de Anderlecht-verdediger betrokken in een conflict met Cuesta.