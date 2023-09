Voetbalfans reageren massaal op sociale media na acties van Jan Vertonghen

Anderlecht speelde zondagavond 1-1 gelijk op het veld van Racing Genk. Jan Vertonghen eiste een hoofdrol op door heel wat opschudding te veroorzaken.

Zo had Vertonghen een groot aandeel in de rode kaart van Bonsu Baah. Naar het einde van de wedstrijd provoceerde hij nog wat Genk-spelers die hier dan ook op reageerden. Toen Dimitri de Condé na afloop een woordje met de verdediger wou, reageerde Vertonghen door hem vast te pakken.

Maandagochtend reageerde de Anderlecht-kapitein zelf op Twitter en stelde hij dat de kous af was. En dat lokte veel reacties uit van voetbalfans over heel België. Een greep uit de reacties...

"Knappe en juiste reactie nu. Hoewel met je enorme en rijke ervaring te vermijden. Maar je bent natuurlijk ook maar een mens met emoties. Ik blijf sowieso fan!"

"Als ik de reacties hier lees, dan begrijpen velen niet dat dit gedrag juist niet matcht met de rol van kapitein. Een echte kapitein neemt zijn ploeg op sleeptouw zonder de tegenstander te naaien. Povere Jan…"

Ook Hans Vanaken jende het publiek, maar dan op KAA Gent

"Jan, je bent een ongelooflijke eikel. Winnaarsmentaliteit heeft geen bal te maken met het aannaaien van een onterechte rode kaart aan een 18-jarige of de boel bewust uitlokken bij de cornervlag en dan stervende zwaan faken. Marginaal gedrag."

"Voorop in de strijd voor RSCA, we zijn u zo dankbaar. Topper op en naast het veld!"

"Volgende keer gewoon het publiek gaan uitdagen, dan kom je er blijkbaar wel mee weg", verwijst iemand naar Hans Vanaken.

"Ah Jan trek het je niet aan! We kunnen ons geen betere captain wensen! Beste transfer in heel lang! Hoop dat je nog extra jaartjes blijft en achteraf een stevige functie in onze club."

"Één van de oudsten en meest ervaren op het veld. Zo'n respect kreeg je met je Rode Duivels-carrière. Een voorbeeld voor de jeugd. Echt jammer om zo iemand te zien vergaan in een ordinaire matennaaier. #zerorespect"

"3de rangs speler die bij een 4de rangs ploegske gaat spelen, als je niet kan winnen met goed voetbal dan moet het maar zo zeker? Sukkelaars. Anderlecht heeft afgedaan als de ploeg van Brussel, dat steekt."

"Uit respect voor je carrière en Rode Duivel zijnde zal ik je als Genkie nooit uitfluiten, maar verdomme wat was je een irritante lul gisterenavond, en dat heeft niks met winnaarsmentaliteit te maken."