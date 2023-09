Opvallend waarom De Condé meer kans heeft op een sanctie dan Vertonghen

Anderlecht speelde zondagavond 1-1 gelijk op het vel van KRC Genk. Jan Vertonghen eiste een hoofdrol op door voor heel wat commotie te zorgen.

In het begin van de wedstrijd had de Rode Duivel al een groot aandeel in de vroege rode kaart voor Bonsu Baah. Op het einde van de wedstrijd daagde hij Genk-spelers uit aan de cornervlag door hen in het gezicht uit te lachen.

Na het einde van de wedstrijd ging Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk, de confrontatie aan met Jan Vertonghen. Dit was niet naar de zin van de Anderlecht-kapitein die nadien aan de nek van de Condé trok.

Volgens Het Nieuwsblad zou het incident nog een staartje kunnen krijgen, vooral voor Dimitri de Condé. Hij zou de wedstrijdleiding ook nog stevig hebben bekritiseerd na de match. Dit kan de voetbalbond maar moeilijk door de vingers gezien worden. Het bondsparket bekijkt nu welke straffen er kunnen worden uitgedeeld.