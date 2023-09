Marc Degryse velt verschroeiend oordeel over RSC Anderlecht

RSC Anderlecht leek op weg naar de drie punten op KRC Genk. Tolu Arokodare stak daar echter nog een stokje voor.

Anderlecht leek op weg naar een gemakkelijke match, toen KRC Genk al voor het kwartier met zijn tienen viel. Toch duurde het bijzonder lang vooraleer paarswit op voorsprong kwam. Die goal leek voldoende voor de zege, maar Arokodare stak daar nog een stokje voor.

“Genk wou de fans een leuke wedstrijd bieden, maar Anderlecht dacht als een stoorzender alleen eraan sluw en laf 15 op 15 punten te halen: uiteindelijk is dat terecht niet gelukt”, zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Hij noemt paarswit zelfs de grote anticlimax van deze speeldag. “Nochtans de meest frisse ploeg die zich een week voorbereiden kon en na een kwartier in overtal stond. Om dan niks te laten zien op die goal van lichtpunt Amuzu na: dat is beschamend.”

Degryse zag dan ook niks waar Anderlecht voor staat in deze match. “De prestatie was ver onder het dna van Anderlecht: puur resultaatvoetbal en een ommeslag met de visie onder Kompany. Anderlecht had nu eigenlijk 15 op 15 moeten hebben, maar het zou me niet vrolijk stemmen.”

Ook Jan Vertonghen kreeg nog een fikse uitbrander van Degryse. “En nog dit: ik heb veel respect voor Jan Vertonghen, maar het aansmeren van die gele kaart, het uitlokken en provoceren... van dat kantje hou ik niet.”