Voor Vertonghen is de kous af, maar voorval met De Condé krijgt mogelijk staartje

Het was een verhitte KRC Genk-RSC Anderlecht zondag. En mogelijk krijgt de wedstrijd ook nog een staartje voor Jan Vertonghen.

Jan Vertonghen liet op sociale media zijn licht schijnen op de match van gisteren. “Veel zaken gebeurd in emotie gisteren tijdens en na de wedstrijd die niet hadden moeten gebeuren, ook langs mijn kant. Dimitri Decondé gesproken. Kous af”, schrijft hij op Twitter.

Volgens Het Laatste Nieuws kan de zaak echter nog een gevolg krijgen. Scheidsrechter Bram Van Driessche heeft het incident immers opgenomen in zijn scheidsrechtersrapport van de wedstrijd van zondag.

Het bondsparket heeft nu zeven dagen de tijd om te beslissen of Vertonghen of De Condé of beiden te vervolgen. Het verslag van de matchdelegatie zal daarvoor eerst bij de bondsprocureur moeten terechtkomen.

Zij schat dan in wat er precies gebeurd is en of de feiten voldoende zijn voor een verwittiging, boete of mogelijks ook een schorsing.