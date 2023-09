Jan Vertonghen reageert met heel straffe woorden over zijn ploegmaten

RSC Anderlecht liet zondag twee punten liggen in Genk. Jan Vertonghen speelde één van de hoofdrollen in deze wedstrijd.

Na de match stapte Dimitri de Condé op Jan Vertonghen af. De Head of Football van KRC Genk pikte het niet dat de verdediger van RSC Anderlecht twee spelers een rode kaart wou aannaaien.

KRC Genk werd na het tweede geel voor Bonsu Baah al na een kwartier tot tien herleid, nadat hij eerder al geel gekregen had in een conflictje met Vertonghen. Ook Cuesta had, in de slotfase van de match, nog een tweede geel kunnen krijgen toen hij Vertonghen neerhaalde.

“Ik wil alles doen om te winnen”, zei Vertonghen achteraf aan Het Laatste Nieuws. “Is het nu een match, kaartpartij of een spelletje.”

Iets wat hij ook eist van zijn ploegmaten, zo verduidelijkt Vertonghen bijzonder scherp. “Soms ziet dat er niet uit op het terrein, maar ik eis die mentaliteit ook van mijn ploegmaats.”

En dan komt de kapitein van Anderlecht met wel heel straffe woorden over zijn ploegmaten. “Als ik dat niet zie bij iemand, zorg ik ervoor dat hij nooit meer voor Anderlecht speelt.”