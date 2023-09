Moest Vertonghen in het slot een tweede geel krijgen? Serge Gumienny geeft zijn mening

Jan Vertonghen eiste in het duel met KRC Genk een hoofdrol op. Al ging dat vooral over gele kaarten.

Bram Van Driessche eiste in de Cegeka Arena als scheidsrechter een absolute hoofdrol op, iets wat in elke sport beter niet gebeurt.

“Hij trok in totaal elf gele kaarten en één rode kaart. Dat is veel, zelfs voor Bram Van Driessche. Hij staat bekend als een kaartentrekker, dus hou je daar als club en als spelers ook best rekening mee”, zegt Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

Bonsu Baah kreeg al snel rood, na twee keer geel. “De eerste, na dat akkefietje met Vertonghen, valt nog te begrijpen”, gaat Gumienny verder. “De tweede gele kaart vond ik licht, maar je kan ze wel trekken.”

Delaney speelde het heel slim uit, Bonsu Baah niet. “Uiteindelijk is het gewoon geen slimme actie als je al een gele kaart achter je naam hebt staan. Terecht rood of niet? De waarheid ligt wat in het midden, vrees ik.”

Vertonghen had in de slotfase in een duel met Cuesta ook een tweede geel kunnen krijgen. “Bij een actie aan de zijlijn lachte hij zijn tegenstander uit in zijn gezicht. Niet netjes natuurlijk, maar volgens het reglement doet hij daar niets mis mee.”

“Buiten het feit dat hij met die actie iedereen op de zenuwen werkte en zich ook niet bepaald een goed voorbeeld toonde voor de jeugd. Het is aan de appreciatie van de scheidsrechter om die actie al dan niet te bestraffen, maar het had zeker gekund.”