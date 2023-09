Van Crombrugge blikt terug op keuze voor Anderlecht en doet enkele opvallende uitspraken

Hendrik Van Crombrugge verliet RSC Anderlecht afgelopen zomer langs de achterpoort én zonder prijzen in de sporttas. Toch zou de 30-jarige doelman identiek dezelfde keuze maken.

“Het blijft RSC Anderlecht”, valt Hendrik Van Crombrugge met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Ik kreeg de kans om van KAS Eupen naar Anderlecht te gaan. Dan doe je dat, hé. En ik heb ook helemaal geen spijt van die keuze.”

Van Crombrugge groeide in geen tijd uit tot sterkhouder én aanvoerder. Al bleven de successen uit. “We waren dicht bij de Beker van België en vorig seizoen hebben we een mooi parcours afgelegd in Europa.”

Ik had van sommige mensen bij RSC Anderlecht meer steun verwacht

“Hoe ik de vier afgelopen seizoenen samenvat? Leerrijk”, lacht de doelman. “Vooral het vertrek van Vincent Kompany heeft voor een aardverschuiving gezorgd. Ik blik alleszins tevreden terug. Ik heb mijn nek uitgestoken en mijn ploegmaats altijd beschermd. Al had ik van sommige mensen meer steun verwacht.”