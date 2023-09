Ref Van Driessche over kaart Bonsu Baah: "In het heetst van de strijd gaat dat soms verloren"

Na een akkefietje met Jan Vertonghen kreeg Bonsu Baah al na 9 minuten een gele kaart onder zijn neus geduwd. Volgens ref Bram Van Driessche ging het over de fase net daarvoor.

Veel fans vonden de eerste gele kaart van de aanvaller van Racing Genk -zo vroeg in de wedstrijd- overdreven. "Ik kan de emotie en de mening van de mensen begrijpen, maar wat is duidelijk op de beelden is dat ik Bonsu Baah een gele kaart wil geven voor een hand in het gezicht van de Anderlecht-speler. Daarop ontstaat er een confrontatie die uitgelokt wordt door Jan Vertonghen, die bestraf ik ook met een gele kaart."

Volgens de ref doet het tijdstip er helemaal niet toe. "Zo’n gedrag tolereer ik ook niet in het begin van de match. Volgens de richtlijnen die ons opgelegd zijn kan ik niet anders om te reageren met twee gele kaarten."

"Ik heb ook verteld aan Bonsu Baah dat de gele kaart voor de arm in het gezicht was. In het heetst van de strijd gaat dat soms verloren", klinkt het.