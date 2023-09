Nieuwe technisch directeur Cercle werkt op andere manier: "Sommigen denken dat voetbal met de voeten wordt gespeeld"

Na het vertrek van Carlos Avina naar Monaco moest Cercle Brugge een nieuwe technisch directeur aanstellen. Dat werd Rembert Vromant (37) en die heeft een opvallende filosofie.

Vromant scout en transfereert spelers op basis van andere criteria. "Sommige mensen denken dat voetbal met de voeten wordt gespeeld, het zou hetzelfde zijn als mensen die zeggen dat schaken met de handen wordt gespeeld", is de quote die in zijn gedachten zit.

Het gaat vooral om wat er in het kopje van de speler zit

En dat moet toch uitgelegd worden. "De meeste mensen die naar een voetbalmatch kijken, zullen correct kunnen inschatten wie de betere spelers zijn. Iemands potentieel inschatten is echter een pak moeilijker, want daarbij gaat het vooral om wat in het kopje van die speler zit", verklaart hij in KVW.

"De wetenschap is het er namelijk over eens dat trainability en reseliance, leervermogen en mentale weerbaarheid, nog altijd onderscheidend zijn in het al dan niet bereiken van het hoogste of allerhoogste niveau."

"Dat wil zeggen dat ik bij het rekruteren van spelers altijd hamer op wat er in het kopje van de spelers zit. Je moet kijken wat zijn individuele doelen zijn en daarop inspelen."