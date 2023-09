Dit wil Vanhaezebrouck vaker zien: "Dat geeft toch iets extra's aan de spelers"

De KAA Gent Arena, zoals we dat nu moeten noemen, was met de komst van Club Brugge nog eens volledig uitverkocht. Na een zinderende wedstrijd trokken de manschappen van Hein Vanhaezebrouck het over de streep (2-1).

Dat zorgde voor een kolkende sfeer in het stadion, iets wat Vanhaezebrouck vaker wil zien. "Ik ben teleurgesteld dat we de laatste jaren onze Arena maar één keer per jaar kunnen uitverkopen", reageert hij voor Sporza.

"Ik hoop dat de supporters ervan genoten hebben en dat we het stadion vaker vol krijgen. Dat geeft toch iets extra's aan de spelers."

Na de rode kaart van Fadiga had KAA Gent het op het einde nog moeilijk, maar wist het de zege over de streep te trekken. "Met tien man was het moeilijk, maar met de steun van het publiek pakken we toch de zege. Het was nog eens een dagje zoals in de goede oude dagen", is hij een tevreden man.