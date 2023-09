Degryse spreekt klare taal over KAA Gent: "Anders klopt er iets niet"

KAA Gent pakte zondag de scalp van Club Brugge. Met zelfs een absolute goalgetter als Gift Orban op de bank.

KAA Gent maakte niet alleen tegen Club Brugge een statement, maar ook op de transfermarkt. “Het behouden van Cuypers en Orban vind ik al een signaal naar de fans, concurrentie en buitenwereld: 'Wij willen meedoen voor de prijzen'”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De cijfers van de Buffalo’s liegen er alvast niet om.“Europees heeft Gent al een goede indruk gemaakt en in de competitie heeft het als enige ploeg nog niet verloren. In de vorige drie seizoenen moest Gent vooral achtervolgen. Aanwinsten zoals Brown en Watanabe bevallen me.”

De ambities mogen er dan ook zijn. “Daarom zeg ik: AA Gent moet dit seizoen meedoen voor de titel, anders klopt er iets niet. Want ze hebben met Cuypers en Orban niet alleen twee spitsen die gegeerd zijn in Europa, maar met Tissoudali ook de beste spits van twee seizoenen geleden. AA Gent miste hem vorig seizoen. Vanhaezebrouck kan Orban nu tegen Club op de bank laten starten, die luxe had Hein sinds de titel in 2015 niet meer.”

Ook voetballend kwamen ze er zondag heel goed uit. “Hoe Gent dat eerste half uur een andere titelkandidaat als Club wegzet, is een statement”, besluit Degryse.