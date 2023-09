Hoefkens geeft revolterende fans gelijk na weeral puntenverlies thuis: "Zo komt het niet goed"

In plaats van versterking kreeg Carl Hoefkens afgelopen week te horen dat zijn kapitein, Aron Donnum, ook nog vertrok. Tegen RWDM pakte Standard zijn derde punt in zes matchen. Veel te weinig en de fans lieten hun ongenoegen duidelijk merken. Ook Hoefkens weet nu van geen hout pijlen meer maken;

De spandoeken bedekten de spionkop van de Rouches: niet in staat om de technische staf te houden, een lagekostentransferperiode, rekeningen die niet kloppen en nog veel meer...

Hoefkens zijn gezicht sprak boekdelen na de match. Zelfs al heeft hij een kern die niet op niveau is, toch horen we in de wandelgangen dat zijn bestuur zich al vragen begint te stellen over de coach.

"Als coach kan ik niet meer van mijn team vragen. Ik wil een team dat 100% vecht en dat hebben we gedaan. De persing was goed, de agressiviteit was zeer goed. Het is echt goed op dit niveau, er valt niets te zeggen", begon hij positief.

Daarna kwam de kritiek. "Maar het is gewoon een probleem van kwaliteit, laatste pass en afwerking. Als we dat goed doen, moeten we deze wedstrijd altijd winnen. We zullen zien hoe we dit kwaliteitsprobleem kunnen oplossen, er zijn nog 4 dagen voor het einde van de transferperiode."

"Het is irritant dat we al zes wedstrijden hebben gespeeld voor het einde van de transferperiode, maar dat is het probleem in België. Ondertussen reageerden de spelers en vochten. Maar er moet iets bij, anders komt het niet goed."