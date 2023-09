Hier kwam Antwerp volgens ref Boterberg goed weg: "Ik was verrast en kon geen goed beeld maken van de fase"

In het slot van de wedstrijd kreeg Antwerp nog een lichte penalty tegen, maar volgens ref Boterberg kwamen The Reds veel eerder in de wedstrijd goed weg.

Want volgens hem had Coulibaly bij die eerste penaltyfout na amper 1 minuut al van het veld gemoeten. In plaats daarvan kreeg hij zelfs geen gele kaart. "Coulibaly haakt de speler met zijn arm en brengt hem zo ten val. Ik was zelf verrast en kon daardoor geen goed beeld maken van de fase."

"Een rode kaart was volgens het reglement hier echter op zijn plaats geweest, omdat de speler van Antwerp geen poging doet om de bal te spelen en zijn tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt", klinkt het.

Over die tweede penaltyfase mag Antwerp wel klagen, want na licht contact tussen Keita en Vanhoutte ging de bal op de stip. "Daarom aarzelde ik even, maar na het bekijken van de beelden vind ik het achteraf gezien toch een terechte penalty", aldus Boterberg.